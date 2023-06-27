Dolar
26.04
Euro
28.55
Altın
1,926.34
ETH/USDT
1,882.60
BTC/USDT
30,715.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Denizli'de yüksekokulu birlikte okuyan anne kız diplomalarını aldı

Denizli'de iki yıl önce birlikte üniversite sınavına girip aynı yüksekokula yerleşen anne ile kızı, aynı sınıftan mezun oldu.

Ali Bilge  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Denizli'de yüksekokulu birlikte okuyan anne kız diplomalarını aldı Fotoğraf: Ali Bilge / AA

Denizli

Pamukkale ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki ev hanımı Dilek Baş ile 30 yaşındaki kızı Gizem Baş, 2 yıl önce birlikte üniversite sınavına girdi.

Sınavdan iyi sonuç alan anne ile kızı Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümüne yerleşti.

Aynı bölümde okuyup sıra arkadaşı da olan anne ve kızı, bu yıl birlikte mezun olmanın sevicini yaşadı.

Anne Dilek Baş, gazetecilere açıklamasında yıllar boyunca üniversiteye gidemediği için kendisinde eksiklik hissettiğini, bu hasreti gidermek için kızıyla yola çıktığını belirtti.

Aldığı diplomayla üniversiteli olma hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Baş, "Şansımıza sınavı kazandık ve istediğimiz bölüme de yerleştik. Kızım sıra arkadaşım oldu. Kızımla birlikte okumak çok güzel bir duyguydu. Bazen didiştik, birlikte ders çalıştık. Kızımla birlikte 2 yıl geçti ve sonunda birlikte mezun olduk." dedi.

Gizem Baş, "Annemle gurur duyuyorum. Çok mutluyum, hatta ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ben daha önce Muhasebe ve Vergi Bölümünü bitirmiştim. Tekrar annemle birlikte sınava girdik ve Halkla İlişkiler Bölümüne yerleştik. Sıra arkadaşım annemle birlikte mezun olmanın sevincini yaşıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü
İzmir'e dört günde 280 bin 713 araç giriş yaptı
İstanbul Emniyetinin "havadaki gözleri" bayram denetiminde
Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Benzer haberler

Denizli'de yüksekokulu birlikte okuyan anne kız diplomalarını aldı

Denizli'de yüksekokulu birlikte okuyan anne kız diplomalarını aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet