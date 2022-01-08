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Yaşam

Denizli Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Sebahatdin Zeyrek   | 08.01.2022
Denizli Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Denizli

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ'da yaban hayatının korunması için kurulan fotokapanlarla kızıl geyik ve dağ keçileri kayıt altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Bu kapsamda Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 kızıl geyik, Çakıroluk mevkisinde ise sürü halinde yaban keçileri, doğal ortamlarında fotokapanlarla görüntülendi.

Görüntülerden alınan verilere göre yemleme çalışması yürüten ekipler, iklim koşullarına göre fotokapanların konumlarını değiştiriyor.​​​​​​​

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Denizli Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi

Denizli Akdağ'daki kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi