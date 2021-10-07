Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından ''Annem'' mesajıyla paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Annem… pic.twitter.com/cQOgWSjXR7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2021
Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.