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Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesaplarından ''Annem'' mesajıyla paylaştı.

Berk Özkan   | 07.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından annesi Tenzile Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını "Annem" mesajıyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de yaşamını yitirmişti.

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