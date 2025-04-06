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Yaşam

Cüce şempanzeler, iki farklı ifadeyi birleştirerek iletişim kuruyor olabilir

Bilim insanları, cüce şempanzelerin (bonobo), insanlara özgü olduğu düşünülen, farklı anlamlara gelen iki ifadeyi birleştirerek iletişim kuruyor olabileceklerini bildirdi.

Sercan İrkin  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Cüce şempanzeler, iki farklı ifadeyi birleştirerek iletişim kuruyor olabilir

İstanbul

Araştırmacılar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yürütülen çalışma kapsamında 30 yetişkin cüce şempanzeden 700 ses kaydı aldı.

Bu seslerin kullanıldığı 300 farklı bağlamı karşılaştıran bilim insanları, bonoboların 7 ses türünü 19 farklı şekilde birleştirerek bazı "cümleler" kurduklarını belirledi.

Bu ifadelerin 15'i için ileri düzey incelemelerin yapılması gerektiğini ifade eden araştırmacılar, 4 cümlenin ise insanların kurduğu tümce kurallarına uyduğunu gözlemledi.

Araştırmacılar, acıyla havlama sesinin "Haydi şunu yapalım.", sonrasındaki homurdanmanın ise "Bak ne yapıyorum." manasına geldiğini ve bu ikisinin arka arkaya kullanılmasının "Haydi benim yaptığımı yapalım." anlamını taşıdığını değerlendirdiklerini belirtti.

Araştırmayla ilgili makale "Science" dergisinde yayımlandı.

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Cüce şempanzeler, iki farklı ifadeyi birleştirerek iletişim kuruyor olabilir

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