Dolar
42.24
Euro
48.93
Altın
4,127.87
ETH/USDT
3,480.00
BTC/USDT
104,872.00
BIST 100
10,663.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.-VTR-
logo
Yaşam

Çocukluğunu geçirdiği hastanede doktor olarak babasıyla görev yapıyor

Konya'da ebeveynlerinin çalıştığı hastanede çocukken doktorluk hayali kuran Talha Meriç Uzunay, hekim olarak atandığı aynı sağlık kurumunda babasıyla görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

Serhat Çetinkaya  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Çocukluğunu geçirdiği hastanede doktor olarak babasıyla görev yapıyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Çocukluğu, annesinin ve babasının pratisyen hekim olarak mesleğe başladığı Sarayönü Devlet Hastanesi'nde geçen Uzunay, doktor olmaya karar verdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Uzunay, babasının başhekim olduğu hastanenin acil servisine kurayla pratisyen hekim olarak atandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İlham aldığım insanlarla aynı yerde çalışmaktan dolayı da çok mutluyum"

Annesi başka hastanede çalışan Uzunay, AA muhabirine, babasıyla annesinin de ilk görev yeri olan hastanede mesleğe başlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Rol modelinin annesi ve babası olduğunu belirten Uzunay, "Hem hekimlik hem insanlık olarak hep onları örnek aldım. O yüzden aynı yerde aynı mesleği yapmak gerçekten çok güzel. Başlarda başhekimimize 'baba' diye hitap ettiğim oluyordu ama bir süre sonra dememeye alıştım. Bazen mesailerimiz çakışıyor, birlikte çalışıyoruz. İlham aldığım insanlarla aynı yerde çalışmaktan dolayı da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin de tıp fakültesinde eğitim aldığını belirten Uzunay, onun da ilk görev yerinin aynı olmasını hayal ettiğini dile getirdi.

İlk görevlerin her zaman zor olduğunu ancak büyüdüğü hastanede mesleğe başlamanın avantajını hissettiğini vurgulayan Uzunay, "Babam yıllardır burada olduğundan tanınıyor, biliniyor, seviliyor. Ben de birçok kişiyi tanıyorum. O yüzden genelde tebrik etmeye geliyorlar. Burada başladığımdan ilçede herkesin haberi olmuş." dedi.

"Bizim yaşadıklarımızı bire bir yaşıyor ve anlıyor"

Başhekim Ahmet Uzunay da oğlunun da eşi ve kendisi gibi aynı hastanenin acil servisinde mesleğe başlamasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Evladıyla aynı hastanede çalışmanın onurunu ve gururunu yaşadığını vurgulayan Uzunay, "İlk görev yeri insanın aklında kalan yerdir. Buranın da onun aklında yer edecek olması, benim için mutluluk kaynağı. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Benim yaşadığımı ve annesinin yaşadığı şeyi tecrübe ediyor olması gerçekten hoş. Bizim yaşadıklarımızı bire bir yaşıyor ve anlıyor." diye konuştu.

Uzunay, oğluyla mesai arkadaşı olmanın çok farklı bir deneyim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anne baba hekim olunca, çocukluklar da hastaneden ayrı değildi. Zaten bebekliklerinden beri de Sarayönü Devlet Hastanesini biliyorlar. 'Herhalde kan çekti.' diyoruz. Kokusu, atmosferi çekti ki hekim olmaya karar verdi ve tesadüfen buradan başladı. Çocukluklarından beri hastaneden hiç uzak yaşamadılar. Meriç'in kardeşi de onun yolunda gidiyor. Nasip olursa onun da meslek hayatında burada başlamasını arzu ederiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şişli Belediyesinin rezidans tadilatı için müşteki iş insanından 10 milyon dolar talep ettiği iddiası
Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı
Samsun Çarşamba Havalimanı yılın 10 ayında 1 milyon 325 binden fazla yolcuya hizmet verdi
Sındırgı'daki depremlerin stres analizi yapılıyor
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesinde örgütün gelir kaynakları anlatıldı

Benzer haberler

Çocukluğunu geçirdiği hastanede doktor olarak babasıyla görev yapıyor

Çocukluğunu geçirdiği hastanede doktor olarak babasıyla görev yapıyor

Böbrek hastası ablalarına "hayat vermek" için yarıştılar

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu bir insanlık suçudur

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı ülkenin tüm ihracatının yüzde 3,5'ini karşılıyor

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık sanayisi ihracatı ülkenin tüm ihracatının yüzde 3,5'ini karşılıyor
"Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak

"Örgücü bayan" el emeği ürünlerinin gelirini kaldığı huzurevine bağışlayacak
Konya'nın Selçuklu dönemi kale kapılarından birinin temeli ortaya çıkarıldı

Konya'nın Selçuklu dönemi kale kapılarından birinin temeli ortaya çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet