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Yaşam

Çevresi ağaçlarla çevrili, karla kaplanmış tren istasyonu dronla görüntülendi

Kars'ın Selim ilçesinde, 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarınca (TCDD) ağaçlandırılan, bozkırın ortasındaki tren istasyonunun çevresi karla kaplandı.

Cüneyt Çelik  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Çevresi ağaçlarla çevrili, karla kaplanmış tren istasyonu dronla görüntülendi Fotoğraf: Cüneyt Çelik - AA

Kars

TCDD tarafından 1969 yılında, Doğu Anadolu'daki yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla binlerce çam fidanının dikilmesiyle ağaçlandırılan Selim Tren İstasyonu'nun çevresi yeniden beyaza büründü.

Onlarca yıl içinde büyüyüp olgunlaşan ve tren yolunda tabii bir koruma duvarı oluşturan ağaçlar, istasyona da güzellik kattı.

Tren istasyonunun içindeki zamana direnen tarihi bina da etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Yeşil çam ağaçlarının karla bütünleştiği istasyon, dronla görüntülendi.

Kars'ın Selim ilçesindeki iki tren istasyonu, 56 yıldır bozkırın ortasında sıralı ağaçlarıyla trenlerin geçişlerine şahitlik ediyor.

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