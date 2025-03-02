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Yaşam

Buz tutan "Ağlayan Kayalar" fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyor

Tunceli'de hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu buz tutan "Ağlayan Kayalar", doğa tutkunları ve fotoğrafçıların uğrak yeri oluyor.

Sidar Can Eren  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Buz tutan "Ağlayan Kayalar" fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Kentte bir süre önce yağan kar, tabiatı tamamen beyaza bürüyerek farklı güzelliklerin ortaya çıkmasını sağladı.

Pülümür Vadisi'nde etkili olan soğuk hava nedeniyle Hılbeş Köprüsü yakınlarında bulunan ve halk arasında Ağlayan Kayalar olarak bilinen doğal oluşum buz tuttu.

Sürekli su damladığı için yaklaşık 10 metre uzunluğunda sarkıtların oluştuğu alan, şu sıralar yöredeki doğaseverlerin ve fotoğrafçıların yanı sıra Tunceli-Erzincan kara yolunda seyahat eden yolcuların ilgisini çekiyor.

Günübirlik turlarla rotalarını Ağlayan Kayalar'a çeviren doğa tutkunları, bölgede gezinti yaparak cep telefonları ve makineleriyle fotoğraf çekiyor.

Doğaseverlerden Bedri Yavuz, AA muhabirine, Tunceli'nin doğasıyla dikkati çektiğini söyledi.

Şehrin her mevsim farklı güzellikleri olduğunu belirten Yavuz, "Tunceli'den aracımızla yola çıktık ve Pülümür Vadisi'nde seyahat ederken yaban keçilerine denk geldik, son durağımız da Ağlayan Kayalar oldu. Buranın Tunceli'de ayrı bir yeri var ve çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Havalar çok soğuk olduğundan Ağlayan Kayalar'da 5-10 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluşmuş. Tunceli'de yaşam ortamı çok farklı çünkü havası ve doğası çok güzel." dedi.

"Güzel zaman geçirdik"

Fotoğrafçı Akın Ataş ise Ağlayan Kayalar'ı görmek için Mazgirt ilçesinden bölgeye geldiğini anlattı.

Tunceli'de gezilecek birçok yer olduğunu dile getiren Ataş, "Bugün rotamızı Pülümür Vadisi'ne çevirdik ve burada bulunan Ağlayan Kayalar'ın donmuş haline denk geldik. Fotoğraf ve videolar çekip güzel zaman geçirdik." ifadelerini kullandı.

Orhan Yokuş da Diyarbakır'dan Erzincan'a yolculuk ederken Ağlayan Kayalar'ı görme fırsatını bulduğunu söyledi.

Yokuş, Pülümür Vadisi'nin güzelliğine hayran kaldığını ifade ederek, "Buraları herkesin gelip görmesi lazım, harika manzaralar var. Ben de ilk defa Ağlayan Kayalar'a denk geldim. Burada sular şırıl şırıl akıyor." diye konuştu.

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