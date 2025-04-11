Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada
Bolu'nun Gerede ilçesinde bir öğrencinin okul bahçesindeki Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu
Gerede Hacı Sadık Anadolu Lisesi öğretmenleri, okula gelen öğrencilerden Hiranur Çığrılı'nın, bahçedeki Atatürk büstünün üstünde biriken karı elleriyle temizlediğini gördü.
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenilen Çığrılı'nın bu davranışı, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.