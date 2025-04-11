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Yaşam

Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir öğrencinin okul bahçesindeki Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zafer Göder  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Bolu'da öğrencinin Atatürk büstünün üstündeki karı temizlemesi kamerada

Bolu

Gerede Hacı Sadık Anadolu Lisesi öğretmenleri, okula gelen öğrencilerden Hiranur Çığrılı'nın, bahçedeki Atatürk büstünün üstünde biriken karı elleriyle temizlediğini gördü.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenilen Çığrılı'nın bu davranışı, bir öğretmen tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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