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Yaşam

Bolu'da AFAD gönüllüsü gelin ve damadın takısı 'Afet ve acil durum çantası' oldu

Mehmet Emin Gürbüz   | 05.07.2021
Bolu'da AFAD gönüllüsü gelin ve damadın takısı 'Afet ve acil durum çantası' oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı

Bolu

Bolu'da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) gönüllüsü gelin ve damada takı olarak "Afet ve acil durum çantası" hediye edildi.

Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde infaz koruma memuru olarak çalışan ve AFAD gönüllüsü olan Harun Yıldız, AFAD gönüllüsü olan Firdevs Zengin ile hayatlarını birleştirme kararı aldı.

Yıldız ve Zengin'in düğününe gelen Bolu AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, AFAD çalışanları ve gönüllüleri, gelin ve damada AFAD yeleği giydirdi, takı olarak ise "Afet ve acil durum çantası" hediye etti.

Arkadaşlarının ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını, AFAD gönüllüsü olmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Yıldız ve Zengin, hediyelerin en güzelini aldıklarını söyledi.

AFAD İl Müdürü Çavuş, "Harun bizim AFAD gönüllümüz. Beraber eğitimini gerçekleştirdiğimiz arkadaşlarla da çok uyumlu bir arkadaşımız. Kendisi hepimizi davet etti. Arkadaşlarımız da düğünde 'Afet ve acil durum çantası' hediye edelim dediler. Biz de kendisine böyle bir sürpriz yapmak istedik." diye konuştu.

AFAD gönüllüsü Nurhan Karaduman da bu grubun içerisinde olmaktan son derece mutlu olduğunu, Harun ve Firdevs'in düğününe geldiklerini, güzel bir organizasyon yaptıklarını, bunun herkese örnek olmasını beklediklerini dile getirdi.


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