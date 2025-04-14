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Yaşam

Bolu semalarında Şehitler Haftası dolayısıyla "saygı uçuşu" gerçekleştirildi

Bolu'da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Bolu semalarında Şehitler Haftası dolayısıyla "saygı uçuşu" gerçekleştirildi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 jet, Şehitler Haftası dolayısıyla kent merkezi ve Mengen ilçesi semalarında "saygı uçuşu" gerçekleştirdi.

Programdan haberdar olarak kent meydanında toplanan yetişkinler ve öğrenciler, pilotları Türk bayrakları sallayarak selamladı.

Kent merkezindeki uçuşu 6 sortiyle tamamlayan jetler, daha sonra Mengen ilçesi semalarında süzüldü.

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