Bolu semalarında Şehitler Haftası dolayısıyla "saygı uçuşu" gerçekleştirildi
Bolu'da 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı.
Bolu
Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 4 jet, Şehitler Haftası dolayısıyla kent merkezi ve Mengen ilçesi semalarında "saygı uçuşu" gerçekleştirdi.
Programdan haberdar olarak kent meydanında toplanan yetişkinler ve öğrenciler, pilotları Türk bayrakları sallayarak selamladı.
Kent merkezindeki uçuşu 6 sortiyle tamamlayan jetler, daha sonra Mengen ilçesi semalarında süzüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.