Dolar
32.55
Euro
34.91
Altın
2,335.24
ETH/USDT
3,272.40
BTC/USDT
62,955.00
BIST 100
9,915.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bodrum'da, TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TCG Nusret Müze Gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Osman URAS  | 28.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
Bodrum'da, TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı Fotoğraf: Osman Uras/AA

Muğla

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, Bodrum Cruse Port'ta ziyaret edilebiliyor.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi'ni çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Bazı vatandaşlar gemiyi ziyarete çocuklarıyla geldi. Modern seyir cihazlarıyla donatılmış gemide, ziyaretçilere bilimsel veriler de aktarıldı.

Ziyaretçiler gemide hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geminin, Ege ve Akdeniz'de 8 Haziran'a kadar liman ziyaretleri planlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'li savunma haberleri dergisi National Interest, Türkiye'nin donanma yeteneklerine dikkati çekti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelede gelecek yıl yüzde 20'nin altını hedefliyoruz
Konya'nın kuzey kesimleri için sağanak uyarısı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den Süleymaniye'deki gaz sahasına ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile görüştü

Benzer haberler

Bodrum'da, TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

Bodrum'da, TCG Nusret Müze Gemisi ziyarete açıldı

Elon Musk, otonom sürüş teknolojisini piyasaya sürebilmek için Çin'de lobi yapıyor

Bodrum'a "Star Legend" isimli kruvaziyer ile 230 yolcu geldi

Blinken'ın Çin'i ziyaretinin ardından 5 maddelik uzlaşma açıklandı

Blinken'ın Çin'i ziyaretinin ardından 5 maddelik uzlaşma açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtıma katkısından turizmciler memnun

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtıma katkısından turizmciler memnun
Blinken, Çin'i ziyaretinde "piyasa dışı ekonomik pratiklerden" endişelerini dile getirdi

Blinken, Çin'i ziyaretinde "piyasa dışı ekonomik pratiklerden" endişelerini dile getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet