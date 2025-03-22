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Yaşam

Bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu Van'da tedavi ediliyor

Muş'ta bitkin halde bulunan en büyük kuş türlerinden toy, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor.

Mesut Varol  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu Van'da tedavi ediliyor Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

Muş'un Tandoğan köyünde uçabilen en büyük kuş türlerinden biri olan toyu görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Görevlilerce bulunduğu yerden alınarak Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen kuşun yapılan kontrollerinde vücudunda kırık ve yara izine rastlanmadı.

Nesli yok olma tehlikesi altında olduğu için "kırmızı liste"de bulunan kuşun yetersiz beslenme nedeniyle bitkin düştüğü tespit edildi.

Vitamin takviyeli beslenmeyle tedavisine başlanan kuş, iyileşmesinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

"Bölgemizde sayıları yüzlü rakamlara düştü"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda ekosistemin devamı için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Van Gölü Havzası'nın yaban hayatı konusunda zengin olduğunu belirten Aslan, "Bölgemizde çok sayıda ve türde yaban hayvanı barınıyor. Bunlar arasında sucul, karasal ve diğer türden hayvanlar da görülüyor. Bazı hayvanlar bayrak türdür. Nesli tükenmekle karşı karşıya olan toylar da bu havzada yaşamakta. 50 yıl önce ekin tarlalarımızda, ovalarımızda sürüler halinde gezen toyların sayıları yüzlü rakamlara düştü. Genellikle üremek için Muş Ovası'na geliyorlar. Üredikten sonra da dönüyorlar." diye konuştu.

"Doğaya salınmaya hazır hale geldi"

Toyların neslinin hızla tükendiğini ve koruma altında olduğunu ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Toy, kültürümüzde büyük öneme sahip bir hayvan. Uçabilen en büyük hayvan. Tarım alanlarının olduğu bölgelerde tohumlarla besleniyor. Tarım arazilerinin azalması, iklimin değişmesi gibi nedenlerden dolayı sayıları azalıyor. Şimdiye kadar merkezde 11 toy kuşunu tedavi ettik. Hatta yüzyılda bir görülen yakalı toyu da burada tedavi edip doğaya bıraktık. Bu hayvanların yaralı olarak getirilmesi bölgede duyarlılığın arttığını gösteriyor. Bu anlamda doğayı koruyan tüm kurumlara teşekkür ederim. Bu kuşlar aynı zamanda güzelliğin, zarafetin ve gücün sembolüdür. Toy evi, toy büyüğü, toy gezisi kavramları buradan geliyor."

Bu kuşların gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Aslan, "Bu kuş 2 yaşında. Beslenememe durumuna bağlı olarak bitkin düşmüş. Yoğun bakım ve gerekli tedavilerini yaptık. Doğaya salınmaya hazır hale geldi. Ülkemizde sayıları giderek azalmakta. Korunursa gelecek nesillere aktarmakta zorluk çekmeyiz." dedi.

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