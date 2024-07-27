Dolar
32.95
Euro
35.80
Altın
2,387.18
ETH/USDT
3,322.50
BTC/USDT
69,290.00
BIST 100
10,891.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Biriktirdiği 50 binden fazla antika eşyayı açtığı 7 çay evinde sergiliyor

Kayseri'de çay evi işletmecisi Atilla Yıldız, kendisine hediye edilen ve hobi olarak topladığı 50 binden fazla antika eşyayı, açtığı 7 çay evinde müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Tunahan Akgün  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Biriktirdiği 50 binden fazla antika eşyayı açtığı 7 çay evinde sergiliyor Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün / AA

Kayseri

Henüz gençlik dönemlerinde antika eşyalara merak saran 44 yaşındaki Yıldız, 7 yıl önce kent merkezinde açtığı 20 metrekarelik çay ocağında antika eserleri sergilemeye başladı.

Kısa sürede müşterilerinin beğenisini kazanan ve dükkan konseptinin görselliğiyle tanınırlığı artan Yıldız, nostalji ve antika tutkusunu insanlara daha fazla tanıtmak amacıyla yeni şubeler açmaya karar verdi.

Topladığı antika eşyalarla 7 yılda 7 iş yeri açan Yıldız, işletmelerinde geçmişten bugüne kullanılan eski tarım ve ev araç gereçleri, televizyon, radyo, kamera, fotoğraf makinesi, plak ve film kaseti gibi birçok eşyayı müşterilerinin beğenisine sunuyor.

İçerisinde nadide eşyaların da bulunduğu 50 binden fazla antika eşyaya adeta gözü gibi bakan Yıldız, çay evlerinde 52 kişiyi istihdam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Hedefim şehir dışında şube açmak"

Çaycı Atilla Yıldız, AA muhabirine, uzun yıllar manav ve seyyar satıcılık yaptığını söyledi.

Yıllardır topladığı antika eşyaları ilk olarak 20 metrekarelik çay ocağında sergilediğini, daha sonra müşterilerinin ilgisiyle karşılaşınca 7 yılda 7 çay evi açtığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"İlk dükkanım, oturma alanı 4-5 masalık 20 metrekare bir yerdi. Şu anda dükkanlarımın en küçüğü 150 metrekare ve 600 metrekare dükkanımda var. Antika eşyalarım çok olunca hepsini üst üste olacak şekilde sergiliyorum. Allah kısmet ederse hedefim şehir dışında şube açmak. Biliyorum Kayseri'ye bu kadar şube açmak çok ama yapacak bir şeyim yok, çünkü eşyaları koyacak yerim yok. Bir dükkan tutsam depo olarak külfetli olacak, ben de onun yerine hem depo hem de çay evi niyetine işletiyorum."

"Dizi, klip ve reklam şirketlerine eşya temin ediyorum"

Yıldız, nostaljik eşya topladığını duyanların da kendisine eşyaları getirdiğini belirterek, eski püskü demeyip geçmişten yadigar kalan bütün malzemeleri topladığını dile getirdi.

Sektörde olan birçok insanın gramafon, radyo, gaz lambası ve tüfek gibi eşyaları topladığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Ben eskiye dair her şeyi alıyorum. Bir amcanın eski süveteri, bir teyzenin eski yeleği, gazoz kapağı, siyah beyaz fotoğraf, değerli, değersiz eskiye dair her şeyi topluyorum. Bundan mütevellit de birçok dizi, klip ve reklam şirketlerine eşya temin ediyorum. Antika eşyalarımın hiç arşivini tutmadım. Keşke ilk baştan beri tutsaydım. Minimum 50 bin vardır. Bu sektörde radyo, gramafon gibi eşyaları bulmak çok kolay çünkü elden ele satılıyor, bunun ticareti var. Benim için eski bir sofra bezi, dantel, fincan daha önemli. Ömrümü bu işe adadım. Sadece Kayseri'de değil, Türkiye'de de bu sektörde tekim diyebilirim."

Çay evlerine gelen müşterilerin antika eşyaları beğenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldız, işletmelerinin 3 kuşağı birleştirdiğini ve 7'den 70'e müşterisinin olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayburt'ta sağanak nedeniyle 4 köy yolunda hasar oluştu
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yaşanan hiçbir zorlukta, afette, krizde devletimiz, milletimizi yalnız bırakmamıştır
Türkiye, eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisine giriyor

Benzer haberler

Biriktirdiği 50 binden fazla antika eşyayı açtığı 7 çay evinde sergiliyor

Biriktirdiği 50 binden fazla antika eşyayı açtığı 7 çay evinde sergiliyor

Kayseri'deki Karasaz grup kuyuları korumaya alındı

"Doğal klima" görevi gören Kapuzbaşı Şelaleleri ziyaretçilerini serinletiyor

Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kayseri'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
Küçüklüğünde oluşan yüzme fobisini yenip dalgıç oldu

Küçüklüğünde oluşan yüzme fobisini yenip dalgıç oldu
Bisiklet Milli Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonasına Erciyes'te hazırlanıyor

Bisiklet Milli Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonasına Erciyes'te hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet