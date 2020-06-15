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Yaşam

Bingöl'deki depremde yaralanan küçük Musa'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde, evlerinin yıkılan bölümünde molozların altında kalarak yaralanan 3 yaşındaki Musa'nın tedavisi, Fırat Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

İsmail Şen,Suat Öztürk   | 15.06.2020
Bingöl'deki depremde yaralanan küçük Musa'nın sağlık durumu iyiye gidiyor

Elazığ

Merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar köyünde yaşayan Yıldız ailesinin oturduğu evin bir bölümünün yıkılması sonucu yaralanan Musa Yıldız, Bingöl Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 

Üzerine düşen molozlar nedeniyle başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve çocuk yoğun bakım servisinde tedavisi devam Musa Yıldız'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Tatil için geldikleri Bingöl'de depremi yaşadılar

Küçük çocuğun babası İsmail Yıldız, yaptığı açıklamada, Kocaeli'de yaşadıklarını, tatil için 3 çocuğu ve eşi ile memlekete geldiklerini belirtti.

Tatil için geldiği köyde bahçe işleriyle uğraştığı esnada depreme yakalandığını, daha sonra eve gittiğinde küçük oğlunun, evin yıkılan duvarının altında kaldığını öğrendiğini ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Deprem anında ben yoktum evde, geldiğimde oğlumu hastaneye getirmişlerdi. Yanında annesi, anneannesi ve dayısı vardı. Depremde sadece oğlum yaralandı. O sırada yol kapalı olduğu için zamanında eve yetişemedim. Deprem anında duvarla birlikte baca yıkılıp çocuğun üstüne düşüyor. Böyle kötü bir deprem yaşadık, bundan dolayı da üzüntülüyüz."

"Yaralımızın ciddi bir şeyi yok"

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise Bingöl'de 5,7 şiddetinde üzücü bir deprem yaşadıklarını belirterek, şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'ya Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa dileğinde bulundu.

Depremde yaralanan küçük Musa'nın tedavisinin devam ettiğini ifade eden Demirdağ, "Yaralımızın ciddi bir şeyi yok, yüzünde bir yaralanması var, tedavisi yapılıyor. Şu anda şuuru açık, yemesi içmesi normal. Musa'yı takip edeceğiz." diye konuştu. 

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