Dolar
41.03
Euro
47.61
Altın
3,381.36
ETH/USDT
4,588.50
BTC/USDT
111,083.00
BIST 100
11,427.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bilim insanları, ormansızlaşmanın her yıl 28 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirledi

Bilim insanları, ormansızlaşma nedeniyle her yıl 28 bin kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Bilim insanları, ormansızlaşmanın her yıl 28 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirledi

Ankara

İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden araştırmacılar, tropikal bölgelerdeki ormansızlaşmanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya'daki yağmur ormanlarında yürütülen ormansızlaşmanın yağış miktarını azalttığını, sıcaklıkları yükselttiğini ve gölgelik alanları daralttığını ortaya koydu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2001-2020 döneminde tropikal ormanların "ormansızlaşması" nedeniyle 345 milyon kişinin aşırı ısıya maruz kaldığını belirleyen araştırmacılar, bu durumun yol açtığı ısınma sonucunda yılda 28 bin kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araştırmacılar, sıcaklığa bağlı ölümlerin en yüksek olduğu bölgenin Güneydoğu Asya olduğunu, ardından Afrika ve Amerika'nın tropikal bölgelerinin geldiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan kayıp Rus yüzücünün karaya çıkıp çıkmadığının araştırılması talimatı
Bebeklerin ölümüne ilişkin ATK raporları "Yenidoğan çetesi" davası dosyasına girdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye modelini ortaya koymak komisyonun tarihi başarılarından olacaktır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti

Benzer haberler

Bilim insanları, ormansızlaşmanın her yıl 28 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirledi

Bilim insanları, ormansızlaşmanın her yıl 28 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirledi

Bilim insanları Arktik'te nadir görülen Sei balinalarını gözlemledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet