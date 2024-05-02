Dolar
32.42
Euro
34.78
Altın
2,303.66
ETH/USDT
2,991.00
BTC/USDT
58,837.00
BIST 100
10,208.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bilim insanları, orangutanların tıbbi bir bitkiyi doğrudan yaraya uyguladığını ilk defa gözlemledi

Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsü ile Endonezya'daki Universitas Nasional'den bilim insanları, ilk defa bir orangutanın yarasını iyileştirmek için şifalı bir bitkiye başvurduğunu kayıt altına aldı.

Ayşe Doğru  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Bilim insanları, orangutanların tıbbi bir bitkiyi doğrudan yaraya uyguladığını ilk defa gözlemledi

Ankara

Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsünden yapılan basın açıklamasına göre, Endonezya'nın Güney Açe bölgesindeki Gunung Leuser Milli Parkı'nı 1994'ten bu yana izleyen bilim insanları 2022'de Rakus adlı bir Sumatra orangutanının Güney Asya'da insanlar tarafından ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılan şifalı bir bitkinin yapraklarını toplayıp çiğnediğini gözlemledi.

Yetişkin bir erkek orangutan olan Rakus'un daha sonra parmaklarını kullanarak bitki özlerini sağ yanağındaki yaraya sürdüğünü ardından da çiğnenmiş bitkiyi bandaj gibi kullanarak yarayı kapattığını kaydeden araştırmacılar, fotoğrafların, yaranın bir ayda sorunsuz şekilde iyileştiğini gösterdiğini aktardı.

Araştırmacılardan biyolog Isabelle Laumer, "İlk kez vahşi bir hayvanın oldukça güçlü bir şifalı bitkiyi doğrudan yaraya uyguladığını gözlemledik." ifadesini kullandı.

Söz konusu bitkinin orangutanlar tarafından nadiren yenildiğini kaydeden araştırmacılar, 30 yıldır izlenen parkta daha önce benzer bir davranışı gözlemlemediklerini vurguladı.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Caroline Schuppli, yarayı başka bir orangutanla kavgada aldığı tahmin edilen Rakus'un bu davranışı parkın dışında yaşayan hayvanlardan öğrendiğini belirtti.

Araştırma Scientific Reports dergisinde yayınlandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM İliç Kazasını Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinledi
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Bakan Güler: Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz

Benzer haberler

Bilim insanları, orangutanların tıbbi bir bitkiyi doğrudan yaraya uyguladığını ilk defa gözlemledi

Bilim insanları, orangutanların tıbbi bir bitkiyi doğrudan yaraya uyguladığını ilk defa gözlemledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet