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Yaşam

Bilim insanları deniz kaplumbağalarının "kayıp yılları"na ışık tuttu

Bilim insanları, deniz kaplumbağalarının "kayıp yılları" olarak adlandırılan; yavruyken ayrıldıkları sahillere genç olarak döndükleri dönemde nerede olduklarını keşfetti.

Nuri Aydın  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Bilim insanları deniz kaplumbağalarının "kayıp yılları"na ışık tuttu

İstanbul

Ortalama ömürleri 100 ile 120 yıl arasında değişen deniz kaplumbağalarının erginleşene kadar yaklaşık 10 yıllık dönemleri "kayıp yıllar" olarak nitelendirilirken bu süreç, gizemini koruyordu.

Araştırmacılar, uydu takip cihazlarını kullanarak genç deniz kaplumbağalarının kumsaldan ayrıldıkları ve büyüyerek döndükleri süre arasındaki "kayıp yıllarında" nerede olduklarını inceledi.

ABD'nin Central Florida Üniversitesinden araştırmacılar, Meksika Körfezi'ndeki 114 deniz kaplumbağasının kabuklarına GPS takarak takiplerini kayıt altına aldı.

Uzun süredir küçük kaplumbağaların okyanus akıntılarıyla pasif bir şekilde sürüklendiği değerlendirilirken araştırma, bunun aksine okyanusta yüzdüklerini ortaya koydu.

Araştırma ekibinden ekolog Nathan Putman, "Ortaya çıkardığımız şey, kaplumbağaların aslında yüzdüğüdür." ifadesini kullandı.

Yaban hayatı ekoloğu Bryan Wallace ise "Bu küçük yavrular aslında okyanusta nereye gitmek istediği ve nelerden kaçınmak istediği konusunda kendi kararlarını veriyor." dedi.

Florida Atlantik Üniversitesinden Prof. Dr. Jeanette Wyneken ise çalışmanın bulgularına dair "Deniz kaplumbağaları hiç kaybolmamıştı ama biz onların izini kaybetmiştik." değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the Royal Society" dergisinde yayımlandı.

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