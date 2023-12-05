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Yaşam

Bilecik'teki "emekliler köyü"nde ikinci baharını eşi ve güvercinleriyle geçiriyor

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yıllar önce satın aldıkları araziye yaptırdıkları evlerle bir köy oluşturan emeklilerden Eyüp Dokuzlar, eşi ve güvercinleriyle mutlu bir hayat sürüyor.

Muhsin Arslan  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Bilecik'teki "emekliler köyü"nde ikinci baharını eşi ve güvercinleriyle geçiriyor Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Bilecik

Emekliliğini doğayla iç içe geçirmek isteyen 3 kişi, 1996 yılında doğanın içinde yaşamaya karar vererek, ilçenin Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköy köyünde 100 dönüm alana ev inşa etmek için yapı kooperatifi kurdu. Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'ten katılımlarla kooperatifin üye sayısı 38'e yükseldi.

Bahçeli 38 evin inşa edilmesiyle 2000 yılında faaliyete geçen "emekliler köyü"nde şu anda yaklaşık 100 kişi ikinci baharlarını yaşıyor.

Eskişehir'de inşaat sektöründe çalışıp emekli olduktan sonra işini çocuklarına devreden Eyüp Dokuzlar da eşiyle köye yerleşti.

Sayısı 80'e ulaşan güvercinlerinin yanı sıra tavuk, kedi ve koyun besleyen çift, doğal hayatın tadını çıkarıyor.

Dokuzlar, AA muhabirine, şehir yaşantısını bırakıp çocukluğundan beri tutkunu olduğu güvercin besleme hayaliyle Çayköy'deki emekli arkadaşlarının yanına geldiğini söyledi.

Kahvaltıdan sonra bahçe işleriyle, evcil hayvanlarıyla ilgilenerek zaman geçirdiklerini belirten Dokuzlar, şöyle konuştu:

"Doğa sevgisi fazla olduğu için emekli olduktan buraya yerleşmeye karar verdik. Burada yaşamak hoşumuza gidiyor. Temiz havada günlerimiz güzel geçiyor. Posta güvercinlerim var, onlarla ilgileniyorum. Güvercin tutkusu benim için adeta bir yaşam biçimi haline geldi. Hayvanların genellikle hepsini severim. Köpeklerim, güvercinlerim, kedilerim var. Eskişehir Mahmudiye'de üretilen yerli ırk tavuklarım da var. Bazen Eskişehir'e gidiyoruz, en fazla iki gün kalıyoruz sonra burayı özlüyoruz. Burada tam emeklilik hayatı geçiriyoruz."

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