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Yaşam

Bilecik'te kadın girişimcinin kurduğu lavanta bahçesi gün batımında ziyaretçilerini ağırlıyor

Bilecik'te yaklaşık 4 yıl önce oluşturulan lavanta bahçesi, çevre illerden de ziyaretçi çekiyor.

Muhsin Arslan  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Bilecik'te kadın girişimcinin kurduğu lavanta bahçesi gün batımında ziyaretçilerini ağırlıyor Fotoğraf: Muhsin Arslan - AA

Bilecik

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şermin Kahraman tarafından 40 dönümlük arazide oluşturulan lavanta bahçesi, özellikle gün batımını lavantalar arasında izlemek için gelenlerle doluyor.

Kent merkezine 12, İstanbul'a ise 210 kilometre mesafede, çeşitli dekorlarla süslenen lavanta bahçesi fotoğrafçılar tarafından doğal stüdyo olarak da kullanıyor.

Fotoğraf tutkunları bölgeye gelerek, renk cümbüşü yaşanan bahçede, en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor.

Gündelik yaşamın stresinden uzaklaşmak, keyifli bir gün yaşamak isteyenlerin uğrak yeri olan bahçede, kuş evleri, köprüler, balon ve tüllerle süslenmiş, salıncak ve banklar da bulunuyor.


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