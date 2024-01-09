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Yaşam

Bilecik'te geleceğin okul öncesi öğretmenleri materyallerini anaokulu öğrencileriyle buluşturdu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, 3 ila 5 yaşlarındaki çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine yönelik tasarladıkları materyalleri anaokulunda öğrenim gören çocuklarla deneyimleme imkanı buldu.

Atahan Gezer  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Bilecik'te geleceğin okul öncesi öğretmenleri materyallerini anaokulu öğrencileriyle buluşturdu

Bilecik

Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'ndeki programda 80 öğrenci, karton, ip, yapıştırıcı ve boya kullanarak ürettikleri materyalleri Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulundaki 35 çocukla deneyimledi.

Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raif Zileli, AA muhabirine, etkinliği materyal geliştirme ile sanat ve yaratıcılık dersleri kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin ürettiklerini deneyimleme imkanı bulduğunu anlatan Zileli, şöyle konuştu:

"Dersler kapsamında 3-5 yaş grubundaki çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerine yönelik materyaller üretiliyor. Uzaktan eğitim sürecinde bu fırsatı bulamıyorduk. Örgün eğitimin parçası olarak burada öğrencilerimiz, hazırladıkları materyalleri deneyimleme fırsatı buluyorlar. 80 stantta 80 öğrencimiz var. Her anaokulu öğrencisiyle üniversite öğrencilerimizi eşleştirdik ki zorlanmadan stantları gezebilsinler. Amacımız, derslerde anlattığımız teorik bilgilerin teoride kalmaması."

Şeyh Edebali Üniversitesi Anaokulu Müdürü Mehmet Yılmaz da öğrencilerin mesleki deneyim kazanmalarının önemine değindi.

Etkinlikten büyük verim alınacağını anlatan Yılmaz, öğrencilerin emeklerinin karşılığını görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Serhat Kısal ile Semra Mutlu ise çocukların gelişimlerini görmenin kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

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