Beykoz'un köyünde yaşayan çocuklar hayırseverin desteğiyle okullarına kavuştu
İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden Beykoz'un mahalle statüsü verilen köylerinden Görele'de, çocukların uzak bölgelere gitmemesi için bir hayırsever tarafından ilkokul yaptırıldı.
İstanbul
İstanbul'un Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden Beykoz'un mahalle statüsü verilen köylerinden Görele'de çocukların uzak bölgelere gitmemesi için bir hayırsever tarafından ilkokul yaptırıldı.
Yasa değişikliği nedeniyle 2014 yılından bu yana mahalle statüsünde bulunan Görele Köyü'nün muhtarı Halil İbrahim Kepoğlu'nun, öğrencileri taşımalı eğitimden kurtarmak için köye ilkokul yaptırma hayali, bir hayırseverin desteğiyle gerçek oldu.
Yaklaşık 8 yıl önce 2 bin 100 nüfuslu köyünde ilkokul yaptırmak için girişimlerde bulunmaya başlayan Kepoğlu, Beykoz'da oturan iş insanı Miktat Kütükde ile iletişime geçti. İnşaatı 2018 yılında başlayan ilkokulun, 2020-2021 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor.
İlkokulun yapım hikayesini AA muhabirine anlatan Kepoğlu, küçük çocukların eğitim amacıyla başka mahallelere gitmesinin önüne geçmek için 8 yıldır mücadele ettiğini anlattı.
Okul yaptırma teklifini köyde ikamet eden iş insanı Miktat Kütükde'nin kabul etmesi üzerine iki yıl önce okulun inşasına başlandığını belirten Kepoğlu, "Böylece Görele Köyü'ne güzel bir ilkokulla birlikte bir ana sınıfı kazandırdık." dedi.
Görele'nin çevresinde Çengeldere, Acarlar ve Zerzevatçı mahallelerinin de bulunduğunu hatırlatan Kepoğlu, "Bu mahallelerdeki çocukları da göz önünde bulundurarak okulumuzu 8 derslikli olarak yaptık. Okulun asansörü de bulunuyor. Şu anda bir ana sınıfımız var ama ihtiyaca göre bunun yanına bir tane daha yapabiliriz. Ana sınıfıyla birlikte toplam maliyeti 5 milyon lira oldu." diye konuştu.
Kepoğlu, hayırsever Kütükde'nin memleketi Sivas'ta da bir okul yaptırdığını ve orada eğitime başlandığını anlattı.
Proje Koordinatörü Gökhan Gürcüoğlu, ilkokulun 2 bin 800 metrekare alana kurulduğunu ifade ederek, "Kütükde, eğitime önem veren bir hayırsever. Bölgedeki açığın muhtar tarafından bize iletilmesi üzerine çocukların bir nebze olsun konforlu ortamda eğitim alabilmeleri için destek olmak istedik. Okulumuz çocuklara ve ailelerine hayırlı olsun." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.