Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,337.00
BTC/USDT
95,250.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandı.
logo
Yaşam

Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar Topuk Yayla Tabiat Parkı ile Kocayayla Mesire Alanı'na akın etti.

Serdar Yiğit  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı üzerinde yer alan Topuk Yayla Tabiat Parkı ile Kocayayla Mesire Alanı, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçilerle yoğunluk yaşadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkı ve mesire alanında vatandaşlar, yüzeyi buz tutan göl çevresinde yürüyüş yaptı, bazı ziyaretçiler de piknik yaparak mangal yaktı.

Göl çevresindeki yamaçlarda kayan ziyaretçiler karın keyfini çıkarırken, birçok aile çocuklarıyla bölgede vakit geçirdi.

Öte yandan Domaniç Dağları'nın karla kaplı manzarası dronla da görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 760 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Müslümanlar kutsal topraklarda umre ibadetini yerine getirdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

Manisa'da çocuklar kamyonlarla getirilen karda eğlendi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için kuvvetli kar, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet