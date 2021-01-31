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Yaşam

Bembeyaz örtüde süzülen Zamantı Irmağı'nın menderesleri kar altında göz kamaştırıyor

Tomarza ilçesi Saçlı Mahallesi yakınında kar yağışının ardından oluşan bembeyaz örtüde süzülen mendereslerin oluşturduğu manzaralar, görenleri büyülüyor.

Sercan Küçükşahin   | 31.01.2021
Bembeyaz örtüde süzülen Zamantı Irmağı'nın menderesleri kar altında göz kamaştırıyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

Kayseri

Kayseri'deki Zamantı Irmağı'nın menderesleri, kar yağışı altında güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

Pınarbaşı ilçesinden doğan, Seyhan Nehri ve havzasını besleyen iki büyük koldan birisi olan Zamantı Irmağı, kar yağışı altında drone ile görüntülendi.

Tomarza ilçesi Saçlı Mahallesi yakınında kar yağışının ardından oluşan bembeyaz örtüde süzülen mendereslerin oluşturduğu manzaralar, görenleri büyülüyor.

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