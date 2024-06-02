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Yaşam

Belçika Trabzonlular Derneğinin geleneksel bahar şenliği yapıldı

Belçika Trabzonlular Derneğinin Charleroi kentinde düzenlediği Bahar Dostluk Festivali'nin 19'uncusunda katılımcılar, Karadeniz türküleri eşliğinde horon tepti, bölgenin özgün lezzetlerini tattı.

Selen Valente Rasquinho  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Belçika Trabzonlular Derneğinin geleneksel bahar şenliği yapıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Charleroi

Belçika Trabzonlular Derneği Başkanı Adnan Demir'in ev sahipliğinde yapılan etkinlik, Charleroi kentinin Gilly bölgesinde gerçekleştirildi.

Bu yıl 19'uncusu yapılan festivale, başta Trabzonlular olmak üzere Belçika'nın her bölgesinden Türk aileler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk toplumunun ileri gelenleri katıldı.

Etkinlikte iş gücü anlaşmasıyla Türk toplumunun Belçika'ya göçünün 60'ıncı yıl dönümü de kutlandı.

Dernek Başkanı Adnan Demir konuşmasında festivale sadece Trabzon ve Karadeniz bölgesinden değil, Türkiye'nin her bölgesinden katılanlar olduğuna dikkati çekerek, dostluk ve kardeşlik mesajı verdi.

Katılımcılar kemençe eşliğinde horon tepti, Karadeniz türkülerini dinledi.

Etkinlikte hamsi başta olmak üzere tereyağı, karalahana dolması gibi pek çok Trabzon lezzeti tanıtıldı.

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