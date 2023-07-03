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Yaşam

Bayramda nüfusu 5 kat artan Saros Körfezi sahillerinde bayram tatilinde 473 kamyon çöp toplandı

Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi sahillerinde Kurban Bayramı tatilinde 473 kamyon çöp toplandı.

Gökhan Aksoy  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Bayramda nüfusu 5 kat artan Saros Körfezi sahillerinde bayram tatilinde 473 kamyon çöp toplandı

Edirne

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatilinde Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinin nüfusunun 5 kat arttığını belirtti.

Normalin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını aktaran Helvacıoğlu, "Halkımıza en iyi hizmeti sunmak adına yoğun bir mesai harcadık. 300 personelimizle temiz bir tatil için Keşan Belediyesi olarak 10 gün boyunca sahillerimizde var gücümüzle çalıştık. Ekiplerimiz 473 kamyon çöp topladı." ifadelerini kullandı.

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