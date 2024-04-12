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Yaşam

Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü

Erzurum'da, ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabıya kadar birçok ürünün bulunduğu "Kızılay Butik"e gelen çoğu yetim 1500'ü aşkın çocuk, Ramazan Bayramı'na yeni kıyafetleriyle girmenin mutluluğunu yaşadı.

Tevhid Furkan Nehri  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Bayramda 1500'ü aşkın çocuğun yüzü "Kızılay Butik" ile güldü Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri / AA

Erzurum

Erzurum'da Türk Kızılay Palandöken Şubesince 5 yıl önce açılan Kızılay Butik'te, hayırsever ve gönüllülerin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine kıyafet sunuluyor.

Kızılay tarafından yapılan tespitler ve çalışmalar sonucu belirlenen 1500'ün üzerinde ihtiyaç sahibi aile için özellikle ramazan ayında yardımda bulunulurken, bayramlık kıyafetler için ise butik mağaza kullanıldı.

Hayırseverlerin bağışları ile alınan kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran Kızılay gönüllüleri, çocukların bayrama yeni kıyafetlerle girmesi için ramazanda hazırlıklarını tamamladı.

Ayakkabıdan monta, gömlekten spor ayakkabıya kadar birçok ürünün bulunduğu mağazaya gelen çocuklar, Ramazan Bayramı'nda yeni kıyafetlerini giymenin mutluluğunu yaşadı.

Palandöken Kızılay Şube Başkanı Muhammet Tatar, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca yardımların gerçekleştirildiğini, bayramlıklarla da çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

"Yetim çocuklarımız çok fazla"

Durmadan yorulmadan hizmete devam edeceklerini anlatan Tatar, ramazan ayında 1500'ün üzerinde aileye ayni ve nakdi yardımların ulaştırıldığını belirtti.

Bayramlarda geleneksel hale gelen şenlik gibi çocukları giydirdiklerini dile getiren Tatar, şöyle devam etti:

"Çocuklarımıza bayramlık dağıtımlarımızla ramazan yardımlarını sonlandırdık. 1500'ün üzerinde çocuğa bayramlıklarını dağıttık. Yıl boyunca Kızılay Butik'e gelen ihtiyaç sahibi aileler, tıpkı mağazada alışveriş yapar gibi çocukları ve kendileri giyiniyor. Genelde yardımlarımız genel merkezden geliyor. Biz de şube olarak takviye yapıyoruz. Yetim çocuklarımız çok fazla. Bu ramazan da binlerce çocuğumuz burada bayramlıklarını giyme fırsatı buldu."

Hayırseverlerin ulaştırdıklarıyla çocukları giydiriyorlar

Kadın Kolları Başkanı Gönül Tanrıkulu, bağışçıların yardımlarıyla sürekli sahada yardım faaliyetleri yürütüldüğünü ve yetim çocukların kıyafetlerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Gönüllülerden Hatice Şentürk, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yardımcı olmak için gittiği Kızılay şubesinden daha sonra kopamadığını belirterek, "Kızılay Butik'te çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan da gurur duyuyorum. Hayırseverlerin bize ulaştırdıklarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

7 aydır şubede gönüllü olarak görev yapan Emine Batur ise "Yetim çocukların yüzündeki gülümsemelere şahit olunca çok mutlu oluyorum." dedi.

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