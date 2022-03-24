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Yaşam

Bayburt'ta gönüllü gençler köy okullarına 'mutluluk' taşıyor

Bayburt'ta faaliyet gösteren Yardımlaşan Gençlik Gelişen Çocuk Derneği üyeleri, ziyaret ettikleri köy okullarında hayırseverlerin de desteğiyle çocukların hayatına dokunuyor.

Beşir Kelleci   | 24.03.2022
Bayburt'ta gönüllü gençler köy okullarına 'mutluluk' taşıyor Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Çoğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, 4 yıl önce bir araya gelerek Yardımlaşan Gençlik Gelişen Çocuk Derneği'ni kurdu.

Dernek üyeleri, ziyaret ettikleri köy okullarında hayırseverlerin de desteğiyle tadilat yapıp sınıfları çizgi film karakterleriyle süslüyor.

Okulların kütüphanelerine katkı sağlayan, ana sınıfı gibi yeni alanlar oluşturan gönüllüler, çocuklara giysi, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye ediyor.

Son olarak merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Dağtarla İlkokulunu ziyaret eden 20 kişilik gönüllü grubu, öncesinde boyadıkları sınıf ve depo olarak kullanılan odayı ana sınıfına dönüştürerek öğrencilere sürpriz yaptı.

Gençler, yüzlerini boyayıp çeşitli oyunlar oynadıkları çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Dernek Başkanı Samet Ergün, AA muhabirine, 7 kişiyle kurdukları derneğin üye sayısının 80'e yaklaştığını söyledi.

Bayburt'ta 60 köy okulu bulunduğunu belirten Ergün, "Bunlardan gitmediğimiz 8-9 okul kaldı. Şu ana kadar 612 öğrencinin ihtiyaçlarını giderdik. Kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar hediye ettik." dedi.

Ergün, dernekte farklı illerden gelen gönüllülerin de olduğunu ifade ederek, çocukların yüzünde tebessüm oluşturmayı, onlarla mutluluğu paylaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Çocukların mutluluğuna ortak olmaya geldik"

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Sibel Çimen ise her ay bir köy okulunu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldiklerini anlattı.

Okulun ve çocukların ihtiyaçlarını gönüllülerle gidermeye çalıştıklarını anlatan Çimen, şunları söyledi:

"Hiçbir şey yapamasak çocukların mutluluğuna ortak olmaya geldik buraya. Onların mutluluğunu gözlerinde gördükçe biz daha çok mutlu olduk. Bizlere yardımcı olan herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Okulumuzun bazı eksikleri vardı. Biz başkanımız sayesinde daha güzel hale getirdik ve çocuklarımızla açılış yaptık. Dernek başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve öğretmenimize de destekleri için teşekkür ediyorum."

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