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Yaşam

Bayburt'ta amatör balıkçılar sal gibi kullandıkları buz kütlesinde zaman geçirdi

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde buluşan amatör balıkçılar, sal amacıyla kullandıkları buz kütlesinin üzerinde yemek yiyip avlandı.

Beşir Kelleci  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Bayburt'ta amatör balıkçılar sal gibi kullandıkları buz kütlesinde zaman geçirdi Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Merkeze bağlı Bayraktar köyünde avlanmak için nehir kenarına gelen amatör balıkçılar, yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıktı.

Buz kütlesi üzerine kurdukları masada yemeklerini yiyip avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra buzun kırılması nedeniyle nehir içinde yürüyerek kıyıya çıktı.

Balıkçılardan Osman Yıldırım, AA muhabirine, buz kütlesini genellikle nehrin karşı tarafına geçmek için kullandıklarını söyledi.

Bu kez de eğlence amacıyla buz üzerinde yemek yediklerini anlatan Yıldırım, "Bu iş eğlenceli olduğu kadar da tehlikeli. Biz her zaman yaptığımız için profesyonelleştik. Nehri bilmeyenlere, bu işin yöntemini bilmeyenlere tavsiye etmiyorum." diye konuştu.

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