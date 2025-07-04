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Yaşam

Batmanlı kadınlar, çocuklarının eğitim gördüğü sıralarda okuma yazma öğreniyor

Batman'da 13 kadın, yaz tatilinde çocuklarının eğitim gördüğü okulda açılan kursta okuma yazma öğreniyor.

Şahin Seçen  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Batmanlı kadınlar, çocuklarının eğitim gördüğü sıralarda okuma yazma öğreniyor Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Batman

Batman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Çamlıtepe 2 İlkokulu'nda açılan "Yetişkinlere 1. Kademe Okuma Yazma" kursunda 13 kadın eğitim alıyor.

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Kursta, kadınlara okuma yazmanın yanı sıra temel düzeyde Türkçe ve matematik dersi veriliyor, yaşam becerileri kazandırılıyor.

Haftanın 5 günü düzenlenen kursta kadınlar, çocuklarının eğitim aldığı okul sıralarında öğrenim görmenin mutluluğunu yaşıyor.

"Onlara bir hayat kapısı açıyoruz"

Kursun eğitmenliğini yapan sınıf öğretmeni Sümeyye Özger, AA muhabirine, kursiyerlerin yıllardır içlerinde taşıdıkları okuma yazma isteğini hayata geçirdiğini söyledi.

Kadınlara sadece harf ve sayıları öğretmediklerini belirten Özger, şöyle konuştu:

"Onlara bir hayat kapısı açıyoruz. Artık kendi isimlerini yazabiliyor, kendi imzalarını atabiliyorlar. Kursiyerlerle güçlü bir iletişim kurduk. Bazen ilk kez kendi isimlerini yazmanın heyecanını yaşıyorlar bazen bir tabelayı okuyabilmenin mutluluğunu hissediyorlar. Kendilerine olan güvenlerini kazandırmak, 'Ben de yapabilirim' duygusunu hissettirmek istiyoruz. Her bir kursiyerimizin kalbine dokunan, umut veren bir yolculuk bu."

Yaz tatiliyle kursun hafta içi verildiğini anlatan Özger, okulun boş kalmadığını, çocukların ardından şimdi de annelerine eğitim verdiklerini kaydetti.

Özger, "Bir dönem boyunca öğrencilerimizin oturduğu sıralara şimdi velilerimiz oturuyor. Bu onlar için çok farklı bir mutluluk." dedi.

"Okumanın yaşı yok, herkes okuma yazma öğrensin"

Kursiyerlerden 6 çocuk annesi 37 yaşındaki Rakiye Çetinkaya, kurs sayesinde artık okuyup yazabildiğini aktardı.

Kursa sabah saat 8.00'de geldiğini, öğle 13.00'e kadar eğitim gördüğünü ifade eden Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Okuldan sonra ev işlerini yapıyorum. Hiç okumadım. Yeni okuma yazma öğrendim. Çocuğumun oturduğu masada şu an ben oturuyorum. Eskiden bir yere gidince imza atmasını bilmiyordum ama şu an biliyorum. Öğretmenimiz bize okuma yazma öğretiyor, onu çok seviyoruz. Okumanın yaşı yok, herkes okuma yazma öğrensin. Okuma yazma önemlidir."

6 çocuk annesi 51 yaşındaki kursiyer Elif Çetinkaya da okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Akrabaları ve mahalle arkadaşlarıyla kursta eğitim aldığını belirten Çetinkaya, kursun kendilerine büyük bir fırsat sunduğunu anlattı.

Çetinkaya, "Hiçbir harf bilmiyordum ama şu an her şeyi okuyabiliyorum. Eskiden çocukları çağırırdım, 'Gel telefonuma bak.' diye. Şu an telefonu elime aldığımda her şeyini anlıyorum. Okuma yazma öğrendikten sonra başka dünyada olduğumu hissetmeye başladım. Televizyona baktığımda ekrandaki bütün yazıları okuyabiliyorum." ifadelerini kullandı.

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