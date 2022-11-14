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Yaşam

Batmanlı ilkokul öğrencilerinin Kapadokya hayali gerçeğe dönüştü

Peribacası ve sıcak hava balon maketleri yaparak düzenledikleri etkinliği sosyal medyada paylaşan Batmanlı ilkokul öğrencileri, davet edildikleri Kapadokya'da balon turuna katıldı.

Behçet Alkan   | 14.11.2022
Batmanlı ilkokul öğrencilerinin Kapadokya hayali gerçeğe dönüştü Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Çevrimova Köyü İlkokulu öğrencileri, geçen ay öğretmenleri Ayşenur Doğan nezaretinde yaptıkları etkinliği, "Bir gün balonlara binip gökyüzünde uçacağız" başlığıyla okulun sosyal medya hesabında paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan video ile karşılaşan AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, öğrencileri öğretmenleri ile birlikte Kapadokya'ya davet etti.

Nevşehir'e gelen 11 öğrenci ile 3 öğretmen, konakladıkları otelden alınarak Göreme beldesindeki sıcak hava balonları kalkış alanına getirildi.

Hazırlanan sıcak hava balonuna binen öğretmen ve öğrenciler, yeni günü gökyüzünde karşıladı.

Kapadokya'yı kuşbakışı izleme imkanı bulan öğrencileri taşıyan balon, Kılıçlar, Güllüdere ve Meskendir vadileri üzerinde süzüldükten sonra Çavuşin köyü yakınlarına indi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Açıkgöz, gazetecilere, Kapadokya'da, dünyanın dört bir tarafından gelen konukları ağırladıklarını ancak Kapadokya özlemi duyan Batmanlı öğrencilerin özel misafirleri olduğunu söyledi.

Açıkgöz, "Öğrencilerimiz Kapadokya'yı çok beğenmişler, güzel de bir çalışma yapmışlar. Biz de buna duyarsız kalamazdık. Davetimize icap edip geldiler. Amacımız özellikle çocuklarımızın Kapadokya'mızı tanımaları ve güzel hatıralar biriktirmesi. Kapadokya sevgisi aşıladıkları için öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın hayali gerçekleşmiş oldu." dedi.

Öğretmen Ayşenur Doğan da okulda düzenledikleri Kapadokya etkinliğinin gerçeğe dönüşmesinin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Öğrencilerin hayallerini gerçekleştiren Milletvekili Açıkgöz'e teşekkür eden Doğan, "Çocuklara kitaptan peribacasını göstermek yerine dokunarak, hissederek öğrenmelerini sağlandık. İki gün buradayız. Bu bölgenin coğrafi özelliklerini, kültürel miraslarını onlara tanıtacağız. Hayatlarında unutmayacakları güzel bir anı olacak." diye konuştu.

Öğrencilerden Sena Yurdem ise peribacalarını gökyüzünden izlemenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Okulda yaptığımız maket sayesinde buradayız. Bizi Kapadokya'ya getirdiği için milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Burada peribacaları ve balonları gördük, çok eğlenceliydi." dedi.

Öğrenci Muammer Doğru da görebilmeyi çok istediği Kapadokya'da çok sayıda balonu izlemenin heyecanını yaşadığını söyledi.

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