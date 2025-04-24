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Yaşam

Batman'da öğretmen nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Batman'da boğazına yabancı cisim kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

İbrahim Toprak  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Batman'da öğretmen nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Batman

Karatay İlkokulu 2. sınıf öğrencisi A.İ. (7), teneffüste okul bahçesinde oynarken boğazına yabancı cisim kaçtı.

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A.İ, arkadaşları tarafından nöbetçi öğretmen Metin Elikçi'nin yanına getirildi.

Öğretmenin Heimlich manevrası uyguladığı kız öğrenci, soluk borusuna kaçan cismin çıkarılmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Yaşananlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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