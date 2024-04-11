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Yaşam

Batı Karadeniz'in turizm beldeleri bayramda tatilcilerin akınına uğradı

Ramazan Bayramı tatilini tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle tanınan Bartın'ın Amasra ilçesi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Selim Bostancı, Orhan Kuzu  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
Batı Karadeniz'in turizm beldeleri bayramda tatilcilerin akınına uğradı Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın/Karabük

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Yeşilin tonları ve denizin mavisiyle bütünleşen doğasıyla ilgi çeken ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki otoparklar tamamen doldu.

Çay bahçeleri ve parklarda oturup güneşli havanın tadını çıkaran tatilciler, özellikle Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı'nda yoğunluk oluşturdu. Mendirek ve kayalıklarda oturan vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekti.

Belediye Başkanı Recai Çakır, ilçede 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye geldiğini söyledi.

Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir ve Antalya gibi illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Ankara'nın en yakın sahili ve İstanbul'a yakınlığıyla büyük şehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra, bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşıyor. 6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısı 60 bini aştı. Özellikle bugün ilçe girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu ve misafirlerimiz ilçe merkezine girmekte dahi güçlük çekiyor. Merkezdeki tüm otoparkların dolması nedeniyle sürücüleri ilçe girişindeki mahallelere ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi alanına yönlendiriyoruz. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir."

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da her mevsim günübirlik tatilci ağırlamalarında balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün de etkili olduğunu kaydetti.

Özellikle balık lokantalarında uzun kuyruklar oluştuğunu aktaran Boran, "Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buluyor. Misafirlerimizin iyi bir bayram tatili geçirebilmesi için her türlü tedbir alındı." ifadesini kullandı.

Safranbolu

Safranbolu'da da bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler ilçeye akın etti.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördü.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu'da, yaklaşık 4 bin 500 yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otellerin tamamı doldu.

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