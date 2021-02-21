Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Batı Karadeniz'de kış sporlarının ve eğlencenin adresi: Ladik Akdağ Kayak Merkezi

Orta Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kayak noktalarından Akdağ Kayak Merkezi'ne hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ile ziyaretçiler gelmeye başladı.

Veysel Altun   | 21.02.2021
Batı Karadeniz'de kış sporlarının ve eğlencenin adresi: Ladik Akdağ Kayak Merkezi

Samsun

Samsun'un Ladik ilçesinde, hafta sonu otelde kalan ve kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar Akdağ Kayak Merkezi'nde hoşça vakit geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış turizminin önemli adreslerinden Akdağ Kayak Merkezi’nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı geçen yıla göre ziyaretçi sayısı az olsa da vatandaşlar eşsiz manzarada spor yapıyor, eğleniyor.

Orta Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kayak noktalarından Akdağ Kayak Merkezi'ne hafta başından bu yana etkili olan kar yağışı ile ziyaretçiler gelmeye başladı.

Samsun şehir merkezine 84, Samsun-Ankara kara yoluna 24, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta olan Akdağ Kayak Merkezi, 1400 metre pist ve 1360 metre telesiyej uzunluğuyla kayakseverlerin ilgi odağı oluyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesini fırsat bilen öğrenciler de kar özlemlerini Akdağ Kayak Merkezi'nde giderdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 546 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 509 bin 897'ye yükseldi
Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor
Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü yok eden cihaz geliştirdi
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

Benzer haberler

Batı Karadeniz'de kış sporlarının ve eğlencenin adresi: Ladik Akdağ Kayak Merkezi

Batı Karadeniz'de kış sporlarının ve eğlencenin adresi: Ladik Akdağ Kayak Merkezi

Palandöken Kayak Merkezi hafta sonu kayakseverlerle doldu

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin keyfini çıkardı

Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak keyfi yaşanıyor

Ağrı'daki Küpkıran Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak keyfi yaşanıyor
Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Ladik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
Kars'ta etkili olan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı

Kars'ta etkili olan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı