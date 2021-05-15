Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubuyla iş birliği yapan 200 motosikletli, Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara 2 bin 500 oyuncak ve şeker dağıttı.

Kemal Karadağ   | 15.05.2021
Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı

Ankara

Tekerin Düz Bassın Grubu ve Motosiklet Derneği ile Keçiören Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubunun iş birliğiyle bayramda çocuklara hediye ulaştırılması için etkinlik düzenlendi.

Yaklaşık 200 motosikletli, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde evlerinden çıkamayan çocuklara, "Şekerim Motorumda" sloganıyla 2 bin 500 oyuncak ve şeker dağıttı.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, çocuklarda bayram duygusunun yaşatılması için gerçekleştirilen organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşlarının, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına büyük destek verdiğini belirtti.

Bulut, çocuklara Ramazan Bayramı hediyesinin dağıtıldığı etkinlikte yer alanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 200 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
'Nefes alamamanın zorluğunu gördüm, Allah başkalarına göstermesin'
Adana'da çocuklarıyla Kovid-19'a yakalanan hemşirelerden tedbirlere uyma çağrısı
Aşılamadaki başarı yoğun bakım hastalarının yaş aralığını düşürdü
'Çok zor ve geçirilmemesi gereken bir hastalık'

Benzer haberler

Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı

Başkentte çocuklara bayram hediyelerini gönüllü motosikletliler ulaştırdı