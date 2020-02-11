Başarılı olup 'ekmek yediği topraklara' hizmet etmek istiyor
Okulunda ve katıldığı bilim olimpiyatlarında gösterdiği başarılarla çok sayıda madalya kazanan Fatma Balık, öğrenimine devam ettiği İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra savunma sanayisi alanında yer almayı planlıyor.
İstanbul
Ailesiyle Esenler'de yaşayan 19 yaşındaki Fatma Balık, ilkokulu Güngören'de okudu. Türkiye çapındaki deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilerden biri olarak okulundan 10 madalya alan Balık, 5'inci sınıfta devlet bursluluk sınavını kazanarak, liseden mezun olana dek burs aldı. 6'ncı sınıftayken İlköğretim Türkçe-Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye 18'incisi olarak bronz madalya kazandı. Ortaokulda bağlama çalmaya ve resim yapmaya başlayan Balık, yaşamını babasının "Her zaman en yükseği hedefle" öğüdü üzerine kurdu.
Balık, Çemberlitaş Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdürürken resim ve müzik alanlarında da kendini geliştirmeye çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Lisede kendime 'İğne korkumu yenebilir miyim? Yenersem, tıp okursam mutlu olur muyum?' diye sorular soruyordum. Doktora gittiğimde onlardan meslekleriyle ilgili bilgi alıyordum. 2018'de üniversite sınavına girdim. Tercih aşamasında tıp okumak hala kafamı kurcalıyordu. 11 tercihimin 8 tanesi tıp fakültesiydi. Diğer tercihlerim uçak mühendisliği, uzay mühendisliği ve mimarlıktı. Lisede üst dönemimden İTÜ'de Uçak Mühendisliği Bölümü'nde öğrenci olan bir arkadaşımla konuştum. Bana uçak mühendislerinin jet, uzay mühendislerinin roket üzerine eğitim gördüğünü anlattı. Uzay mühendisliği üçüncü veya dördüncü tercihimdi. Okuduğum bölüm ilgimi çekiyor ve çok mutluyum."
Babasının ailesinde üniversiteye giden ilk kız çocuğu olduğunu belirten Balık, "Uzay mühendisliği okuduğumu söylediğimde 'Sen nasıl iş bulacaksın?', 'Olsun 4 yıllık bir diploman olur, bir şey olmaz.', 'Uçak tamircisi mi olacaksın?' diyenler oluyordu. 'Astronot mu olacaksın?' şeklinde esprilere maruz kalıyordum. Bir kişi söyleyince moralim bozulmuyordu, ama çevremdeki herkes söyleyince korku yaşıyordum. 'Doktorluk değilse, bir kadının yapacağı öğretmenliktir, doktor değilse öğretmen olmalı." algısı yaygın. Bir mesleğin bir cinsiyete ait olduğunu düşünmüyorum. İnsanların fikrinin değiştirilebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"Azim ve kaderin muhteşem bir birleşimi oldu"
Fatma Balık, bölümdeki 60 öğrencinin 20'sinin kadın olduğunu ve önceki yıllara göre son yıllarda bölümdeki kadın öğrenci sayısının yükseldiğini kaydederek, haftada bir gününü üniversite bünyesindeki Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı'nda (USTTL) geçirdiğini söyledi.
Mezun olduktan sonra öncelikle aktif çalışma yaşamına girmeyi ve karşısına çıkan sorunlara çözüm üretmek istediğini ifade eden Balık, "İlk kara delik fotoğrafının görüntülenmesini sağlayan projede yer alan tek Türk bilim insanı Prof. Dr. Feryal Özel'den ilham alıyorum. Eğitim için yurt dışına gidebilirim, ama ekmek yediğim topraklara, savunma sanayisi alanında hizmet etmek ve katkıda bulunmak istiyorum. Dersleri yoğun alıp kendimi projelere vermek istiyorum. Uydunun yapım aşamalarına şahit olabiliyorum şu anda ve bu benim için çok özel." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.