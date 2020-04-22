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Yaşam

Balkan Senfoni Orkestrası üyeleri TBMM'nin 100. yılı için 'evlerinden' İstiklal Marşı'nı icra etti

Balkan Senfoni Orkestrası üyeleri TBMM'nin açılışının 100. yılı için "evlerinden" İstiklal Marşı'nı icra etti.

Cihan Demirci   | 22.04.2020
Balkan Senfoni Orkestrası üyeleri TBMM'nin 100. yılı için 'evlerinden' İstiklal Marşı'nı icra etti

Edirne

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer'in yönetiminde devlet konservatuvarı öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan 40 müzisyen evlerinden online bağlanarak enstrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

TBMM'nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan klip üniversite ve konservatuvarın sosyal medya hesabında yayınlandı.

                    

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan'da herkesi 21.00'da İstiklal Marşı okumaya daveti üzerine kendilerinin de böyle bir video hazırladıklarını ifade eden Zafer, bu videonun kısa sürede paylaşılmaya başlandığını belirtti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yönlendirmesi ve Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Sela Can Dökmeci'nin koordinatörlüğünde anlamlı bir video hazırladıklarını belirten Zafer, şunları kaydetti:

"23 Nisan Türk milletinin kendi geleceğini belirlediği egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Edirne ve Trakya Üniversitesi'nden sevgiler, selamlar."


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