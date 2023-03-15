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Yaşam

Bakan Yanık'tan depremzede bebeklere "süt annelik" yapılmasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, depremzede bebeklere süt annelik yapılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun rastgele ve takip edemeyecekleri şekilde olmaması gerektiğini belirtti.

Duygu Yener, Aykut Yılmaz  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Bakan Yanık'tan depremzede bebeklere "süt annelik" yapılmasına ilişkin açıklama

TBMM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, gazeteciler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, oyuncu Burcu Kara'nın depremzede bir bebeğe süt anne olmasına ilişkin değerlendirilmesini sordu.

Depremin başından itibaren depremzede çocuklar veya deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili tam bir teyakkuza geçildiğine işaret eden Yanık, "Bunlardan birisi henüz bebeklik, yeni doğan durumunda olan çocuklarımızın anne sütüyle beslenmesiyle ilgili konuydu. Bununla ilgili daha önce bir açıklama yapmıştım. Bunu saygıyla karşılıyorum. Özellikle kendi küçük bebeği, emen bebeği olan anneler, Burcu Hanım da onlardan birisi. Daha çok hassasiyet gösteriyorlar. Çocuklarla ilgili tabii ki hassas davranıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Yanık, süt annelik ve emzirme konusunun çok hassas bir konu olduğunu vurgulayarak, "Bizim inancımız da çok önemli bir husustur. Çocuk ve ebeveyn arasında, çocuk ve anne-baba arasında ebeveyn ilişkisi kurar. Çocuk ve kardeş arasında da kardeşlik ilişkisi kurar. Bu kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz." dedi.

Araştırmalara göre sütle beraber, annenin genetik özelliklerinin de çocuğa geçtiğine işaret eden Yanık, çocukla, sonsuza kadar değiştirilemeyecek, yok edilemeyecek bir ünsiyet kurulduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, rastgele emzirmelerin olmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece süt göndererek ya da sütü sağıp artık mümkün biliyorsunuz; anneler sütü sağıp depo edip saklayabiliyorlar. Sütü sağıp çocuğa göndererek bir beslenme biçiminin olmaması gerektiği, eğer küçük bir bebeğin emzirilmesi söz konusuysa, bizim bu kaydı tutabileceğimizi ve devamını da takip edebileceğimizi daha önce açıklamıştım. Depremzede çocuklarımızın beslenmesi, hatta süt annelik yapılmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu hususun hassasiyetine binaen rastgele bilmediğimiz ve takibini yapamadığımız, kime gittiğini bilmediğiniz bir şekilde çocuk emzirmenin olmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizerek paylaşmak istiyorum.

Bir ebeveyn çocuk ilişkisi kuruyor. Bu anlamda da bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu yönde iradesi, arzusu olan vatandaşlarımız varsa bulundukları en yakın bizim bakanlığımızın kuruluşlarına müracaat ettiklerinde biz süt anne ve çocuk kaydını tutabilmek için gerekli çalışmaları, altyapıyı hazırladık. Buna ilişkin çalışmalarımız da var. Bu noktada vatandaşlarımıza, çocuklarımızla ilgili her konuda olduğu gibi yardımcı olmaya hazırız. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum çünkü önemli bir konu."

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