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Yaşam

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti.

Sefa Bilgitekin  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde üçüncü bebeğini dünyaya getiren anne Aysun Dilmaç'ı ziyaret eden Göktaş, kızı Defne Hüma'nın sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

Göktaş, daha sonra Hazal Sönmez'in bebeği Asil Kaan ve Sibel Koçak'ın bebeği Asya'yı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bakan Göktaş, hem anne hem de bebeklerin sağlıklarının yerinde olduğunun söyledi.

Her bebeğin bereketiyle dünyaya geldiğini ifade eden Göktaş, "Bebeklerin, anne ve aile dostu hastanelerde gözlerini hayata açmaları çok kıymetli. İnşallah vatana, millete hayırlı evlatlar olur." dedi.

Her doğan bebeğin kıymetli olduğuna dikkati çeken Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğum oranları azalıyor. Nüfus olarak yaşlanıyoruz. Ülkemizin geleceği açısından her yeni doğan bebeğin bizler için ayrı bir kıymeti, ayrı bir önemi var. Bakanlık olarak şimdiye kadar yaptığımız gibi hem aile hem de çocuk odaklı politikalar üretmeye devam edeceğiz."

Göktaş, vatandaşların yeni yılını da kutladı.

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