Bakan Göktaş, Samsun'da doğum yardımından faydalanan aileyi ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da doğum yardımından faydalanan aileyi ziyaret etti.
Samsun
Göktaş, sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, üçüncü çocukları Ekrem Efe'yi geçen ay kucaklarına alarak 5 bin liralık doğum yardımından yararlanan Mustafa-Elif Ceylan çiftinin evine konuk oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ceylan ailesinin İlkadım ilçesindeki evlerinde basına kapalı gerçekleşen ziyarette Göktaş, "Doğum destek ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırmaya başladık. Samsun programımız kapsamında da üçüncü evlatlarını kucaklarına alarak aylık 5 bin lira desteğimizden faydalanan Ceylan ailesine misafir olduk. Elif ve Mustafa Ceylan çiftine yavrularıyla sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Göktaş, Ceylan ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.