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Yaşam

Bakan Göktaş, Samsun'da doğum yardımından faydalanan aileyi ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Samsun'da doğum yardımından faydalanan aileyi ziyaret etti.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Bakan Göktaş, Samsun'da doğum yardımından faydalanan aileyi ziyaret etti

Samsun

Göktaş, sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, üçüncü çocukları Ekrem Efe'yi geçen ay kucaklarına alarak 5 bin liralık doğum yardımından yararlanan Mustafa-Elif Ceylan çiftinin evine konuk oldu.

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Ceylan ailesinin İlkadım ilçesindeki evlerinde basına kapalı gerçekleşen ziyarette Göktaş, "Doğum destek ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırmaya başladık. Samsun programımız kapsamında da üçüncü evlatlarını kucaklarına alarak aylık 5 bin lira desteğimizden faydalanan Ceylan ailesine misafir olduk. Elif ve Mustafa Ceylan çiftine yavrularıyla sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Ceylan ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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