Bakan Göktaş, ameliyat olan 15 Temmuz şehidinin annesini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ameliyat olan 15 Temmuz şehidi Mehmet Şengül'ün annesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Ankara
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:
"15 Temmuz şehidimiz Mehmet Şengül'ün ameliyat olan kıymetli annesi Huriye Şengül teyzemizi evinde ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Şehitlerimizin aileleri, milletimizin en değerli emanetidir. 'Aile Yılı'nda şehit ve gazi yakınlarımız, gazilerimiz ve ailelerine yönelik politika ve hizmetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."
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