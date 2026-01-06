Dolar
Kültür

Ordu'da Kahraman Sağra Fındık Müzesi 14 bin 550 ziyaretçiyi ağırladı

Ordu'da fındığın öyküsünün anlatıldığı Kahraman Sağra Fındık Müzesi'ni 2025'te 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

Eyüp Elevli  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Ordu'da Kahraman Sağra Fındık Müzesi 14 bin 550 ziyaretçiyi ağırladı

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki müzede yerli ve yabancı turistlere fındığın dikiminden üretimine, hasat sürecinden işlenmesi ve nakliyesine kadarki süreç anlatılıyor.

Fındığın geleneksel yaşamdaki yerinin gelecek nesillere aktarılmasının da amaçlandığı müzeyi geçen yıl 14 bin 550 kişi ziyaret etti.

Açıldığı 2020'den itibaren 51 bin 726 kişiyi ağırlayan müze her gün 08.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor.



