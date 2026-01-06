Dolar
43.05
Euro
50.45
Altın
4,451.56
ETH/USDT
3,234.60
BTC/USDT
93,666.00
BIST 100
11,900.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Ordu Valisi Muammer Erol, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hayati Akçay  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Ordu Valisi Muammer Erol, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Erol, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını oylayan Vali Erol, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Vali Erol, AA'nın her alanda ortaya koyduğu çalışmaların takdir gördüğünü belirterek, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atatürk Üniversitesi, 2025'te yayın performansını en fazla artıran üniversite oldu
Meteorolojiden bazı bölgeler için çığ, fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Ağrı Dağı'nın lavlarıyla oluşan kayalıklar kar yağışıyla beyaza büründü
Göksu Nehri'ne atık su deşarj eden işletmeye 1 milyon 337 bin lira para cezası
Kocaeli'de 2025'te 5 binin üzerinde düzensiz göçmen sınır dışı edildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ordu Valisi Muammer Erol, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı

Ordu Valisi Muammer Erol, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasında tercihlerini yaptı

Türkiye'de 50 bine yakın öğrenci judo yapıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet