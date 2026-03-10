Dolar
Yaşam

"Baharın müjdecisi" leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı

Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan Karakaya Barajı, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylekleri ağırlamaya başladı.

Muhammed Batu Ak  | 10.03.2026 - Güncelleme : 10.03.2026
"Baharın müjdecisi" leylekler Karakaya Barajı etrafındaki yuvalarına dönmeye başladı Fotoğraf: Muhammed Batu Ak/AA

Malatya

Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla kentteki mahallelerde bulunan yuvalarına dönüyor.

Göç ettikleri bölgelerden kente gelen leylekler, elektrik direklerine yaptıkları yuvalarına yerleşti.

Karakaya Barajı çevresinde yer alan Toygar, Boran, Kadıçayırı, Adagören ve Ağılyazı mahallelerindeki yuvalarına dönen leylekler, baraj kenarında yiyecek arıyor.

