Babri Camisi'nin yıkımına katılan Hindu Müslüman oldu 90 cami inşa etti
Babri Camisi'nin 6 Aralık 1992'deki yıkımında yer alan Hindulardan biri olan Balbir Singh, olaydan 6 ay sonra Müslüman olarak Muhammed Amir ismini aldı. Amir, hatasını telafi etmek için 100 cami inşa etme sözü verdi, 90'ını tamamladı.
Ankara
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 6 Aralık 1992'de Babri Camisi'nin yıkımına katılan on binlerce kişiden biri olan Balbir Singh, olaydan 6 ay sonra Müslüman olarak Muhammed Amir adını aldı. Amir, hatasını telafi etmek amacıyla bugüne kadar 90 cami inşa etti.
Muhammed Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 sene önce körüklenen nefretin kendisini de etkilediğini ve camiyi yıkma girişimine arkadaşlarıyla hevesli bir şekilde katıldıklarını anlattı.
Yanındaki grupla caminin üzerine çıkan ve elindeki aletleri kullanarak merkez kubbeyi yıkmaya başlayan ilk kişinin kendisi olduğunu belirten Amir, hatıra olarak cami enkazından kendisine bir tuğla aldığını söyledi.
Amir, yaşanan olayın ardından yıkıma katılan arkadaşı Yogendra Pal ile derin bir murakabe yaptıklarını dile getirerek "Yogendra Pal aracılığıyla Mevlana Kalim Sıddıki ile temasa geçtim. Onun davranışı ve anlama yolu beni ruh arayışına yönlendirdi. (Caminin yıkılması) Olaydan 6 ay sonra, 1 Haziran 1993'te İslam'ı kabul ettim, Muhammed Amir ismini aldım." dedi.
Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffernagar bölgesinde yaşayan Mevlana Kalim Sıddıki, bir köyde İslami bir öğretim merkezi işletiyor.
Yıkıma gittiği sırada Babri Camisi'nin bulunduğu araziye Tanrı Rama tapınağını inşa edeceğine dair kendisine söz verdiğini vurgulayan Amir, "Hatamı fark ettikten sonra, günahlarımın temizlenmesi için 100 cami inşa etme sözü verdim." diye konuştu.
Amir, yaşadığı şehir Panipat'tan güneye göç ettiğini ifade ederek, geçen 27 yılda 90 cami yaptırdığını veya tamir ettirdiğini belirtiyor.
Bugün Müslüman bir kadınla evli olan Muhammed Amir (Balbir Singh), Haydarabad kentinde İslami öğretileri geniş bir kitleye yaymak için bir okul işletiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.