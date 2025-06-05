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Yaşam

Aydın'da kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ferdi Uzun  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Aydın'da kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı

Aydın

Aydın-Denizli kara yolu Köşk ilçe girişinde sahibinden kaçan deve, araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yola çıktı.

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Ters yöne giren devenin sahibi, yoldan çıkarmak için hayvanı motosikletle takip etti.

O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde devenin, akan trafikte ilerlediği ve hemen arkasından da sahibinin motosikletle gittiği anlar yer alıyor.

Trafikte bir süre ilerleyen devenin, daha sonra yoldan çıkarıldığı öğrenildi.

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