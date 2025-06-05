Aydın'da kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı
Aydın'ın Köşk ilçesinde kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı.
Aydın
Aydın-Denizli kara yolu Köşk ilçe girişinde sahibinden kaçan deve, araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde yola çıktı.
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Ters yöne giren devenin sahibi, yoldan çıkarmak için hayvanı motosikletle takip etti.
O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde devenin, akan trafikte ilerlediği ve hemen arkasından da sahibinin motosikletle gittiği anlar yer alıyor.
Trafikte bir süre ilerleyen devenin, daha sonra yoldan çıkarıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.