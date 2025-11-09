Dolar
logo
Yaşam

Atakule'ye "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü"ne özel yansıma

Ankara'nın simge yapılarından Atakule'ye, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk'ün gözleri ve "Onsuz kasım, sonsuz özlem" ifadeleri yansıtıldı.

Yusuf Soykan Bal  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Atakule'ye "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü"ne özel yansıma Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

Çankaya ilçesindeki Atakule'ye yapılan yansımayı vatandaşlar ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
