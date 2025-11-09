Atakule'ye "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü"ne özel yansıma
Ankara'nın simge yapılarından Atakule'ye, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk'ün gözleri ve "Onsuz kasım, sonsuz özlem" ifadeleri yansıtıldı.
Ankara
Çankaya ilçesindeki Atakule'ye yapılan yansımayı vatandaşlar ilgiyle izledi.
