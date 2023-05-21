Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.87
ETH/USDT
1,811.70
BTC/USDT
26,920.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Güney Çevre Yolu Şantiyesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

At Yaylası, yeşillenen otlaklarıyla yılkı atlarını ve hayvan sürülerini ağırlıyor

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da yılkı atlarının yaşam alanı olan At Yaylası, yeşillenen otlaklarıyla bahar ve yaz ayları boyunca hayvan sürülerine ev sahipliği yapıyor.

Zafer Göder  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
At Yaylası, yeşillenen otlaklarıyla yılkı atlarını ve hayvan sürülerini ağırlıyor Fotoğraf: Zafer Göder - AA

Bolu

Kentin 10 kilometre kuzeyinde 1150-1250 metre rakımda yer alan ve 1-2 kilometre aralıklarla dizilmiş 7 yayladan oluşan At Yaylası, çevredeki mahalle ve köylerde yaşayanların yaz aylarında sürülerini otlattığı önemli bölgeler arasında yer alıyor.

İlkbaharda büyük ve küçükbaş hayvan sürüleriyle yaylalara çıkan Bolulular, sonbahara kadar burada yaşıyor. Zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla her yıl çok sayıda bölge sakininin geldiği yayla, adını aldığı yılkı atlarına ev sahipliği yapıyor.

Otlaklara salınan büyük ve küçükbaş hayvanlar, gün boyunca uçsuz bucaksız mera ve ormanlık alanlarda besleniyor. Bazı inek ve mandalar ise geceyi ormanda geçirebiliyor.

Ormanlık alandan çıkarak guruplar halinde meralarda otlayan yılkı atları, bölgenin turizmine de katkı sağlıyor. Bölgeye günübirlik gelen veya çadır kampı yapan tatilciler, atları gözlemleme ve fotoğraf çekme imkanı buluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'nin İslahiye'deki deprem konutlarında örnek daire tamamlandı
MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı
Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bakanın Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için yurt dışındaki 717 bin 612 seçmen sandık başına gitti
Su seviyesinin yükseldiği Batman Çayı'nda mahsur kalan 34 kişi kurtarıldı

Benzer haberler

At Yaylası, yeşillenen otlaklarıyla yılkı atlarını ve hayvan sürülerini ağırlıyor

At Yaylası, yeşillenen otlaklarıyla yılkı atlarını ve hayvan sürülerini ağırlıyor

Almanya'da çevreciler ineklerini Meclis bahçesinde otlattı

Bolu'da 9 okul güneş enerjisi sistemiyle elektrik üretiyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bolu'da tanıtıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet