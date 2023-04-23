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Yaşam

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 553 yolcusuyla Amasra'da demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demir attı.

Selim Bostancı  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
"Astoria Grande" kruvaziyeri, 553 yolcusuyla Amasra'da demirledi Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Sinop'un ardından 553 yolcu ve 389 kişilik mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine gelen Panama bandıralı gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren ziyaretçilerden bir kısmı, tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

Bu arada, geminin, akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edeceği öğrenildi.

"Astoria Grande" Amasra'ya geçen yıl 9 kez gelmiş ve toplamda 5 bin 183 Rus turist tarihi ilçeyi ziyaret etmişti. Panama bandralı gemi, 2023'ün ilk ziyaretini 385 turist ve 283 personelle 18 Ocak'ta yapmıştı.

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