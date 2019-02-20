Asırlık çınarın altı İstanbulluların buluşma noktası oldu

Üsküdar Çengelköy'de, 1200'lü yıllarda dikildiği belirtilen çınarın altında yer alan Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, İstanbulluların bir araya geldiği buluşma noktası olarak hizmet veriyor.

Fotoğraf: AA/Kaan Burak Şen

İSTANBUL - Kaan Burak Şen

Üsküdar Çengelköy'de, 1200'lü yıllarda dikildiği tahmin edilen çınarın altında yer alan Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi, ticari bir mekandan çok insanların aileleriyle, dostlarıyla bir araya geldikleri buluşma noktası olarak hizmet veriyor.

İstanbulluların, yakınlarıyla veya arkadaşlarıyla buluşup dışarıdan getirdikleri yiyecekleri çay bahçesinden aldıkları çay, ayran ya da kahveyle tüketebildikleri mekan, deniz manzarasıyla da bir çekim merkezi özelliğini koruyor.

Kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği ya da çay-kahve içmek isteyenlerin tercihi olan, doyumu olmayan sohbetlere ev sahipliği yapan çay bahçesi, gece geç saatlere kadar açık kalıyor.

Çay bahçesi, çevredeki yiyecek satan esnafın da işlerini de olumlu etkiliyor.

AA muhabirine konuşan Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesini 1995'ten beri işleten Fikret Morgül, 1970'ten bu yana Çengelköy'de oturduğunu söyledi.

12 Eylül'den önce de asırlık çınarın bulunduğu alanın çay bahçesi olduğunu belirten Morgül, "Burası 12 Eylül'de kapatıldı. Askeri ihtilalde burası kapatılarak işletmecileri buradan uzaklaştırıldı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Refah Partisi'nin eline geçmesiyle 1995'te buranın restorasyonu yapıldı ve Çınaraltı Tarihi Çay Bahçesi adını vererek herkesin gelebileceği bir mekan haline dönüştürdük." dedi.

"İstanbul ve Türkiye'nin en popüler yerlerinden birisi"

Morgül, "Süper Baba" dizisinin ana mekanlarından biri olan Tarihi Çınaraltı'nın birçok olumlu özelliği olduğunu ifade etti.

İnsanlara, dışarıdan getirdikleri yiyecekleri çay bahçesinde tüketme fırsatı verdiklerini dile getiren Morgül, şöyle konuştu:

"Kadınlar, eşleriyle, dostlarıyla 'hanımlar günü' şeklinde evlerinde hazırladıkları yiyecekleri getirip burada tüketebiliyor. Bu rahatlığı yakalayabiliyorlar. Bu rahatlıkla beraber, burası Çengelköy'e lokomotiflik yapmaya başladı. Çengelköy kendi içinde bir oluşum yakaladı. Şu anda İstanbul ve Türkiye'nin en popüler yerlerinden birisi Tarihi Çınaraltı'dır."

Fikret Morgül, Çınaraltı'nın yer aldığı caddede, börekçi, pastacı, manav, kokoreççi ve dönerci de bulunduğunu ifade ederek, "Çevre esnafının sattıklarını, müşteriler alıyor bize getiriyorlar. Biz de çayıyla, kahvesiyle, ayranıyla zenginleştiriyoruz. Saatlerce oturabiliyorlar. Çok güzel bir ortam oluştu, aile ortamı var burada. İnsanlar bu aile ortamında kendilerini çok rahat ve huzurlu hissediyorlar. Gecenin 3'üne, 5'ine kadar buraya gelip kahve içebiliyorlar. Eş-dost sohbeti için gelebiliyorlar."

"İnsanlar birbirleriyle sohbet etsin, toplum olarak kaynaşsın istiyoruz”

Morgül, çay bahçesini ticarethaneden çok insanların aileleriyle, dostlarıyla gelebildikleri bir sosyal alan olarak kurduklarını söyledi.

Çay bahçesinin bu özelliğini korumaya çalıştıklarını aktaran Morgül, şöyle devam etti:

"İnsanlar gelsin burada kendilerini bulsun. Mesela, bizde televizyon yok, masalarda oyun kesinlikle istemiyoruz. Niye? İnsanlar birbirleriyle sohbet etsin, toplum olarak kaynaşsın istiyoruz. Masada 3-4 kişi oturuyor, hepsinin elinde bir telefon. Diyorum herhalde bunlar telefon üzerinden birbirleriyle haberleşiyorlar. Yani böyle bir espri yakalıyoruz artık. Biz kurulan sıcak sohbet ortamıyla bunu aşmak istiyoruz."

"İstanbul'un eski havasını, muhabbetini yaşıyorsunuz"

Uzun süredir Çınaraltı Çay Bahçesinin müdavimi olan Arif Duran ise Çınaraltı'nı çok sevdiğini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Bazen geç vakitlere kadar da oturuyoruz. Ailemizle de dostlarımızla da geliyoruz. Buranın bir özelliği de manevi bir havasının olması. İnsanlar buraya girdiğinde huzurlu hissediyor, elinde olmadan bir muhabbet oluşuyor. İstanbul'un eski havasını, muhabbetini, eski atmosferini yaşıyorsunuz. Burası Çengelköy'ün göz bebeği."