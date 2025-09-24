Dolar
41.44
Euro
48.69
Altın
3,765.80
ETH/USDT
4,174.60
BTC/USDT
113,030.00
BIST 100
11,347.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu’na hitap ediyor
logo
Yaşam

Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı

Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları eliyle hayata geçirilen, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı için Times Meydanı'nda, Türk kültürünün vazgeçilmez ikililerinden simit ve çay ikram edildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

New York

New York'taki Times Meydanı, Anadolu'nun sıcaklığını hissettiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk simidi ve Türk çayı, "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı çerçevesinde, Times Meydanı'nda New Yorklulara ikram edildi.

Meydanda bulunanlar, Anadoludakiler ekibinin simit ve çay dağıtımını ilgiyle karşılarken, Türk lezzetlerinin yanı sıra Anadolu'nun paylaşma kültürünü ve samimiyetini de deneyimledi.

Etkinlikte, Anadolu'nun lezzetlerini ve misafirperverliğini yansıtan "Kahvaltının Şampiyonlar Ligi: Türk Çayı ve Simit", "Türkiye'de her kapı, misafirlerini kalpleri ısıtan Türk çayıyla karşılar" mesajları ilgi gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de esnaftan toplanmayan çöplere karşı mazotla haşere önlemi
Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı
Hac kayıt güncelleme işlemleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
İmar sorunlarının çözümünü isteyen mahalle sakinleri ABB önünde eylem yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Chaudhry ile görüştü

Benzer haberler

Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı

Türk simidi ve çayı, "Anadoludakiler" projesiyle Times Meydanı'na taşındı

Emine Erdoğan, Türkevi'nin yakınına kurulan simit standını ziyaret etti

Emine Erdoğan: Anadolu'daki yaşam sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada bir yol haritasıdır

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da simit satan işletmeleri denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da simit satan işletmeleri denetledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet